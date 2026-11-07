Asırlık çorba geleneği Kerkük’te yaşatılıyor
Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü nahiyesinde gönüllü esnaf ve hayırseverler, tarihi Terrahler Camii'nin avlusunda kurdukları çorbahane aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ve bölge halkına sıcak çorba ile yemek ikram ederek Osmanlı döneminden miras kalan 155 yıllık dayanışma geleneğini yaşatıyor. Altunköprü'nün Orta Yaka bölgesinde bulunan tarihi Terrahler Camii'nde her perşembe akşam namazının ardından kurulan sofralarda, ihtiyaç sahiplerine ve vatandaşlara sıcak yemek ikram ediliyor. Osmanlı döneminde 1871 yılında başlatılan çorbahane geleneği, aradan geçen 155 yıla rağmen bölgedeki gönüllü esnaf ve hayırseverlerin desteğiyle sürdürülüyor. Gelenek yardımlaşma, kardeşlik ve dayanışma kültürünün yaşatılmasına katkı sağlıyor.
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