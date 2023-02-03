Aşkını reddeden kadına 3 milyon dolarlık dava açtı

Singapur'daStraits Times'ın haberine göre K. Kawshigan, 2016'da Nora Tan ile tanışıp arkadaş oldu. Kawshigan, Eylül 2020'de Tan'la görüşerek kendisiyle sevgili olmak istediğini söyledi. Fakat Tan bunu reddederek, Kawshigan'ı sadece arkadaş olarak gördüğünü ifade etti. Aldığı olumsuz yanıtın ardından Kawshigan, kadını tazminat davası açmakla tehdit etti.Bunun üzerine Tan, durumu kabullenmesini sağlamak için Kawshigan'la birlikte terapiye katıldı. Fakat 1.5 yılın ardından terapiyi bıraktığında Kawshigan yeniden Tan'ı tehdit etmeye başladı. Tan, adama karşı geçen yıl nisanda taciz suçlamasıyla şikâyette bulundu. Bunun üzerine Kawshigan da temmuzda Tan'a karşı Yüksek Mahkeme'de "Depresyona girdim, travma geçirdim" diyerek 3 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Tan ise hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı Kawshigan'a karşı dava açtı. Ancak 28 Ocak'ta görülen duruşmada mahkeme, Kawshigan'ın haksız olduğuna karar verdi.