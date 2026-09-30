Asya sele teslim: En az 120 ölü
Asya ülkelerinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor. Can kayıpları artarken yüz binlerce insan tahliye edildi.
Tayland'da başkent Bangkok dahil 29 bölgede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sellerde en az 23 kişi hayatını kaybetti. 940 bin 300 hanede yaşayan yaklaşık 3 milyon kişi sellerden etkilendi. Bölgede 233 geçici barınma merkezi kuruldu. Bölge sakinlerine, ani sel, taşkın ve heyelan riskine karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.
Hindistan'da şiddetli yağmurlar birçok eyalette ciddi hasara yol açtı. Yerel kaynaklara göre, 25-27 Eylül tarihleri arasındaki üç günde en az 81 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı. 2 bin 200'den fazla ev hasar gördü. Binlerce kişi ise tahliye edildi. Bazı nehirlerde su seviyesinin yükselmesiyle birçok yol kapatıldı.
Nepal seller ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. Yağışların neden olduğu sellerde en az 21 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hâlâ kayıp. Yüzlerce ev hasar alırken yaklaşık 1500 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.
Kamboçya'da 10 eyaleti vuran ani seller, 44 bin 889 aileyi doğrudan etkiledi. Tarım arazileri ve köyler sular altında kaldı.
Tayland'da başkent Bangkok dahil 29 bölgede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sellerde en az 23 kişi hayatını kaybetti. 940 bin 300 hanede yaşayan yaklaşık 3 milyon kişi sellerden etkilendi. Bölgede 233 geçici barınma merkezi kuruldu. Bölge sakinlerine, ani sel, taşkın ve heyelan riskine karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.
Hindistan'da şiddetli yağmurlar birçok eyalette ciddi hasara yol açtı. Yerel kaynaklara göre, 25-27 Eylül tarihleri arasındaki üç günde en az 81 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı. 2 bin 200'den fazla ev hasar gördü. Binlerce kişi ise tahliye edildi. Bazı nehirlerde su seviyesinin yükselmesiyle birçok yol kapatıldı.
Nepal seller ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. Yağışların neden olduğu sellerde en az 21 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hâlâ kayıp. Yüzlerce ev hasar alırken yaklaşık 1500 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.
Kamboçya'da 10 eyaleti vuran ani seller, 44 bin 889 aileyi doğrudan etkiledi. Tarım arazileri ve köyler sular altında kaldı.