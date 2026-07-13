Asya tayfun ve muson yağmurlarına teslim oldu: En az 61 ölü
Asya kıtasında son günlerde etkili olan tayfun ve muson yağmurlarının neden olduğu sel ve toprak kaymalarında can kayıpları artıyor. Bangladeş'te muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda 44 kişi hayatını kaybetti. Afetten 1 milyondan fazla kişinin etkilendiği bildirildi. Filipinler'de ise Bavi Tayfunu ile güneybatı musonunun yol açtığı afetlerde en az 17 kişi yaşamını yitirdi. Afetlerden 514 binden fazla kişinin olumsuz etkilendiği, ölü, yaralı ve kayıp sayılarına ilişkin tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Öte yandan Çin'in doğusunda karaya ulaşan Bavi Tayfunu nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 2,4 milyonu aştı. Çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edildi.