Asya’daki sel felaketinde ölü sayısı gittikçe artıyor
Afganistan ve Pakistan'da iki haftayı aşkın süredir etkisini sürdüren şiddetli yağmurların neden olduğu sellerde ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor. Afganistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu Sözcüsü Muhammed Yusuf Hamad, "26 Mart'tan bu yana yağmur, sel, toprak kayması ve yıldırım düşmesi sonucu 123 kişi hayatını kaybetti" dedi. Pakistan'da ise en az 65 kişi hayatını kaybetti. İki ülkede de seller nedeniyle çok sayıda ev ve araç sulara gömüldü. Geniş çaplı hasara yol açan ve yolları kapayan sellerin yaşandığı bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.