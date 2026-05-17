Asya’nın yükselen gücü Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti, dünya basını tarafından yakından takip edildi. Batı basını Türkiye'nin son yıllarda izlediği çok yönlü diplomasiye dikkat çekerken Orta Asya basını, ziyareti "bölgesel dengeleri değiştiren stratejik hamle" olarak yorumladı. Söz konusu ziyarete ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımlayan The Times of Central Asia haber sitesi, Erdoğan'ın Kazakistan temaslarının sıradan bir diplomatik ziyaret olmadığı ifade edildi. Analizde, bölgenin uzun yıllardır Rusya ve Çin ekseninde şekillendiği ancak artık uluslararası arenada Türkiye'nin de belirleyici bir aktör olarak öne çıktığı kaydedildi. Ankara'nın sadece bölgesel bir ortak değil, Orta Asya'nın stratejik yönelimini etkileyen ve yükselen bir güç merkezi haline geldiği vurgulandı.

'ALTIN KÖPRÜ' VURGUSU

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Ankara'yı "Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan altın köprü" olarak nitelendirdiği aktarılırken, bu sözlerin Türkiye'nin Avrasya jeopolitiğinde "merkez ülke" konumuna yükseldiğinin güçlü bir göstergesi olduğu dile getirildi. Türkiye'nin yalnızca kültürel bağlarla değil, dijital altyapı, finans teknolojileri, ödeme sistemleri, e-devlet uygulamaları ve yapay zekâ standartlarıyla da bölgesel mimaride belirleyici rol oynadığı ifade edildi. Euronews'te yayımlanan analizde ise Türkiye'nin son yıllarda izlediği çok yönlü diplomasiyi Orta Asya'ya ve Türk dünyasına da taşıdığına vurgu yapıldı. Analizde Türkiye ile Kazakistan arasında çok yönlü işbirliklerine yönelik adımlar atıldığına dikkat çekildi.