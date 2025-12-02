Asya’yı sel vurdu: 1149 ölü

Güney Asya ülkelerinde etkili olan muson yağışları ve Ditwah Kasırgası nedeniyle can kaybı hızla artmaya devam ediyor. Endonezya'da muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 604'e yükseldi, 464 kişi de kayıp.

Sri Lanka'nın Afet Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada ise ülkede etkili olan Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybının 366'ya yükseldiği, 367 kişinin kayıp olarak bildirildiği aktarıldı.

Taylandlı yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısının 176'ya ulaştığını belirtirken, Malezyalı yetkililer, afetler nedeniyle ölenlerin sayısının 3'e çıktığını belirtti. 4 ülkede şiddetli yağışlar nedeniyle 100 bini aşkın kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1149'a ulaştı. Yüzlerce ulaşım seferi de iptal edildi.