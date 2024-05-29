Ata yurduna dönüş

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül 2023'te Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocalı, asıl sahiplerine teslim ediliyor. 1. Karabağ Savaşı'nda Ermeni güçlerinin katliam yaptığı, Azerbaycan'ın 30 yıllık işgalin ardından kurtardığı Hocalı'ya dönüşler başladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "büyük dönüş" adını verdiği, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelere aileleri yerleştirme projesi devam ediyor. Proje kapsamında ilk etapta 20 aile Hocalı'ya yerleştirildi. Hocalı sakinlerini ata yurtlarına döndükleri için kutlayan Aliyev, dönüşün Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıldönümünde yapılmasının da sembolik anlam taşıdığını belirtti.Aliyev, Hocalı sakinlerini Bağımsızlık Günü nedeniyle de kutlayarak "Askerlerimizin kahramanlığı ve fedakârlığı sayesinde buradayız. Onlar düşmana öyle ezici bir darbe indirdi ki, Ermenistan'ın hiçbir zaman Azerbaycan'a karşı herhangi bir askeri provokasyona kalkışmayacağına eminim. Fakat Ermenistan'daki intikamcı eğilimleri ve bize karşı yeniden toprak iddialarında bulunulma girişimlerini takip ediyoruz. Bu yüzden her an hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü olan 28 Mayıs'ta İstanbul Boğazı'ndaki köprüler, Azerbaycan bay-bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve yeşil renk-rağının renklerle ışıklandırıldı. Mustafa Kaya / SABAHlerle