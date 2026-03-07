Ateş bölgeyi sarmaya devam ediyor

Suudi Arabistan hava sahasında 4 füze ve 5 İHA imha edildi.

Bahreyn, İran saldırılarında bugüne kadar 78 füze ve 129 İHA'yı etkisiz hale getirdi.

Iraklı milis grup, Ürdün'e İHA saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Katar Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerinin Ortadoğu'daki en büyük ABD askeri üssü olan El Udeyd hava üssünü hedef alan bir İHA saldırısını başarıyla engellediğini açıkladı.

ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğinin tahliyesini emretti. Kuveyt'te İran'ın misilleme saldırılarında 67 asker yaralandı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama'daki bir otel ve iki konut binasının İran tarafından düzenlenen bir saldırıda hedef alındığını açıkladı.

Pakistan, Yemen, Irak, Bangladeş, Güney Kore, Filipinler ve Yemen'de İsrail ve ABD karşıtı gösteriler düzenlendi.

Malatya'da bir grup tarafından ABDİsrail protesto edildi. Cuma namazı sonrasında Kernek Meydanı'nda bir araya gelen Kudüs Kardeşlik Platformu üyeleri, ABD ve İsrail'e tepki gösteren pankartlar açtı.