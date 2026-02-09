Ateşkes altında soykırım

Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine rağmen İsrail barbarlığı sürüyor. İsrail ablukası ve saldırıları nedeniyle bölgede sağlıktan barınmaya yaşanan insani dram her geçen gün derinleşiyor. Dün birçok noktaya düzenlenen saldırılarda 3 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 17. El Cezire Forumu'nda konuşan Hamas'ın yurt dışı sorumlusu ve eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Gazze'de yaşanan İsrail ihlallerini ve son gelişmeleri değerlendirdi.

'SİLAHSIZLANMA SAVUNMASIZ BIRAKIR'

Meşal, "Gazze'de soykırım savaşı durdu ancak acılar ve ihlaller sona ermedi. Batı Şeria'da da İsrail'in baskıları ve ihlalleri sürüyor. İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor" dedi. Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Meşal, İsrail'in durdurulması için uluslararası kamuoyunun özenle hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Hamas hareketinin silahsızlandırılması tartışmalarına da değinen Meşal, işgal altında silahsızlanmanın Filistin halkını savunmasız bırakacağını vurguladı. Meşal silahsızlandırma çağrıları ile ilgili, "Tuhaf bir paradoks şu ki, işgal altındaki Filistin halkı ilahsızlandırılırken, Gazze'deki çetelerden Ebu Şebab ve benzerleri milislerin silahları meşrulaştırılıyor" diye konuştu. Arap ve İslam dünyasının İsrail ile karşı karşıya kaldığı sorunun sadece Filistin'i işgal etmesi olmadığını söyleyen Meşal, İsrail'in bölge için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Meşal ayrıca Türkiye, Katar ve Mısır'ı arabulucu rollerinden dolayı takdir ettiklerini dile getirdi.

SİYONİST SAPIKTAN İSRAİL ORDUSUNA YARDIM

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken 2019'da hapishanede ölü bulunan Yahudi milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili paylaşılan belgelerde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 2005 yılında vergi için sunduğu belgelere bakıldığında Epstein'in İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yardım ettiği görülüyor. Epstein'in 3 Mart 2005'te "İsrail Savunma Kuvvetleri Dostları" isimli derneğe 25 bin dolar bağış yaptığı, ayrıca Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimcilere fon sağlayan "Yahudi Ulusal Fonu" isimli derneğe de 15 bin dolar ve Yahudi Kadınlar Ulusal Konseyi isimli kuruluşa 5 bin dolar bağışta bulunduğu göze çarpıyor. Bir e-postada ise Epstein, "Filistin'de hiçbir zaman bağımsız bir Arap ya da Filistinli Devleti var olmadı" ifadelerini kullanıyor