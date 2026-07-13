Ateşkes bitti Hürmüz kapandı

ABD ile İran arasındaki savaşta son günlerde art arda gelen saldırılar, Körfez'de gerilimi yeniden tırmandırdı. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye ateş açtığı gerekçesiyle İran'a karşı yeniden saldırı başlattı. İran ise ABD'nin 140 noktaya düzenlediği saldırılara Körfez ülkelerini hedef alarak karşılık verdi. Taraflar, karşılıklı olarak yoğun füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlerken, İran dünyanın enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı. İranlı yetkililer, ABD askeri operasyonlarını durdurmadığı ve bölgede istikrar sağlanmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz'ün açık olduğunu öne sürerek, "Dün gece onları (İran) fena halde patlattık" dedi.

BÖLGE DİKEN ÜSTÜNDE

İran Devrim Muhafızları, ABD saldırılarına karşılık olarak bölgedeki Amerikan askeri varlığını hedef aldıklarını açıkladı. Bahreyn'de İran saldırıları nedeniyle sirenler çalarken Umman'ın Musandam ilindeki bazı noktalar kamikaze İHA'larla vuruldu. Ürdün ordusu da "İran'dan ateşlenen 3 füze ülke topraklarına düştü" açıklamsında bulundu. Kuveyt ordusu ise hava sahalarındaki düşman hedeflerine müdahale edildiğini belirtti. Füze saldırıları sonrası düşen şarapneller nedeniyle Katar'da biri çocuk 3 kişi yaralandı. Reuters'a göre İran'ın dün düzenlediği saldırılar, hem hedef alınan ülkelerin sayısı hem de operasyonların yoğunluğu açısından son haftaların en kapsamlı misillemesi oldu.

ANLAŞMA SÜRECİ TIKANDI

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi" dedi. ABD'ye "Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin" uyarısında bulundu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü de "Hürmüz Boğazı'nı güçle aldık ve yine güçle koruyacağız" diye konuştu. Amerikan Axios sitesinin haberine göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise "İran kötü bir seçim yaptı. Şimdi bunun bedelini ödüyor" diye konuştu.