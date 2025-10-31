‘Ateşkes Erdoğan sayesinde oldu’

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla Washington Büyükelçiliği'nde verilen resepsiyon, ABD'li siyasi ve askeri yetkililerle yabancı misyon temsilcilerini bir araya getirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanı Joe Wilson, Türkiye'nin Suriye'de ortaya koyduğu "liderlik" pozisyonuna atıfta bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ryan Zinke "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da takdir etmeliyim. Biliyorsunuz, Gazze'de ateşkesin gerçekleşmesini sağlayan Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilişkiydi. Başka türlü olabileceğini sanmıyorum ve Türkiye önderlik etmeseydi ateşkes gerçekleşmezdi" dedi.