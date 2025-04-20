Ateşkes gölgesinde savaş: Birbirlerini suçladılar
Moskova dün Paskalya Bayramı nedeniyle ateşkes ilan etmişti. Kiev yönetimi de anlaşmaya uyacaklarını bildirmişti. Bu yeni gelişmeyle birlikte gözler Rusya Ukrayna savaşının gidişatına kilitlenmişken, her 2 ülke de bugün yaptıkları açıklamalarda birbirlerini suçladı ve saldırıların sürdüğünü belirtti.
Rusya, Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etmişti. Kremlin, Rus tarafının 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracağını bildirmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın savaşta koşulsuz bir ateşkes formatına katılmaya hazır olması durumunda, Ukrayna'nın da aynı şekilde davranacağını belirtmişti.
Ateşkesin nasıl uygulanacağı merak edilirken, her iki taraf da birbirini suçlayarak saldırıların sürdüğünü belirtti.
Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durdurma kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'den 19 Nisan saat 18.00'den 20 Nisan saat 00.00'a kadar cephedeki gelişmeler hakkında bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, Rus saldırılarının sürdüğünü belirtti.
Rus ordusunun, Rusya'nın Kursk ve Ukrayna'nın Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde topçu ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğine işaret eden Zelenskiy, Ukrayna ordusunun bu saldırılara karşılık verdiğini kaydetti.
Zelenskiy, Rus ordusunun bu süreçte 19 kez saldırı girişiminde bulunarak 387 kez ateş açtığını ve 290 kez İHA kullandığını ifade etti.
"Genel olarak Paskalya sabahı itibarıyla Rus ordusunun bir ateşkes imajı yaratmaya çalıştığını, ancak bazı yerlerde Ukrayna'ya kayıp verdirmek için ilerleme girişimlerinden vazgeçmediğini" vurgulayan Zelenskiy, "Rusya'nın ateşkes şartlarına tam olarak uyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
MOSKOVA KİEV'İ SUÇLADI
Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı ise Kiev'i suçladı ve Ukrayna'nın ateşkese rağmen saldırılar düzenlediğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes kararı aldığı anımsatıldı.
Rus ordusunun Putin'in kararına uyduğu ve pozisyonlarda beklediği belirtilen açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan edilen ateşkese rağmen gece Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Suhaya Balka ve Bogatır yerleşim yerlerinin civarındaki pozisyonlarına yönelik saldırı girişiminde bulundu. Saldırılar püskürtüldü." ifadelerine yer verildi.
Ukrayna ordusunun, Rus toprakları Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgeleri ile ilhak edilen Kırım'a yönelik insansız hava araçları (İHA) ve topçularla saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırı sonucu sivillerden ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.
BİR YERLEŞİM BİRİMİ DAHA ELE GEÇİRİLDİ
Bakanlık ayrıca, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler de paylaştı.
Rus ordusunun Ukrayna cephesindeki pozisyonlarını koruduğu belirtilen açıklamada, "Batı Askeri Grubu birlikleri, Paskalya Bayramı nedeniyle ilan edilen ateşkes öncesi Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novomihaylovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.