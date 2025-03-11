Ateşkes görüşmeleri gölgesinde çatışmalar şiddetlendi: Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını artırdı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Ukrayna savaşını bitirme girişimlerinin gölgesinde Kiev, Moskova’ya yoğun bir İHA saldırısı gerçekleştirirken, Rusya da Kursk bölgesinde ilerleme kaydetti.
Rusya'nın başkenti Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna savaşının başından bu yana düzenlenen en yoğun saldırı gerçekleşti.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkente gece saatleri boyunca yoğun İHA saldırılarının gerçekleştirildiğini bildirdi.
Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.
Rus basınında yer alan görüntülerde, İHA saldırısına maruz kalan Moskova'daki bir apartmanda ve bir müstakil evde yangın çıktığı görülüyor.
RUS ORDUSU 337 İHA DÜŞÜRDÜ
Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna ordusunun gece boyunca İHA'larla Rus topraklarına saldırıda bulunduğunu belirtti.
Rus hava savunma sistemleri tarafından 337 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 91'inin Moskova, 126'sının Kursk, 38'inin Byransk, 25'inin Belgorod, 22'sinin Ryazan ve 10'unun Kaluga bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.
RUSYA CEPHEDE İLERLİYOR
Bakanlık ayrıca, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi paylaştı.
Rus birliklerinin, bölgede bulunan Ukraynalı güçlere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı kaydedilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda bölgede 12 yerleşim yeri ve 100 kilometrekareden fazla alan kurtarıldı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, 12 Ukraynalı askerin esir alındığı belirtilerek, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 66 bin 550 asker, 391 tank, 311 piyade savaş aracı, 272 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 181 zırhlı araç kaybettiği aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde geçen ay 5, geçen hafta ise 4, dün de 3 yerleşim birimini geri aldıklarını bildirmişti.
Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.