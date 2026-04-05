Ateşkes için İstanbul önerisi
Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ABD ile İran arasında ateşkes sağlanması için Pakistan öncülüğünde yürütülen diplomatik girişimler tıkanma noktasına geldi. Tahran yönetiminin İslamabad'daki görüşme davetini geri çevirmesi üzerine, Türkiye ve Mısır krizi aşmak için devreye girdi. WSJ'ye konuşan kaynaklara göre, iki ülke yeni görüşme adresleri olarak İstanbul ve Doha'yı önerdi. Tarafları yeniden masaya oturtmak için alternatif çözüm formülleri üzerinde çalışıldığı ifade edildi. Türkiye'nin yapıcı rolü, tıkanan diplomatik kanalların açılması için en güçlü seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.