Ateşkes için kritik 48 saat

New York Times gazetesi, Reuters haber ajansı ve İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırarak ABD'nin İran'a Pakistan aracılığıyla 15 maddelik bir plan sunduğunu yazdı. Pakistanlı ismi paylaşılmayan kaynaklar, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptıkları açıklamada, ABD ile İran arasındaki müzakereler için 48 saat zarfında hamle beklendiğini belirtti. Trump'ın yakın ekibinin öncülüğünde yürütülen temaslarda, İran ile 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik kapsamlı bir anlaşma üzerinde uzlaşma arandığı öne sürüldü. BBC'ye konuşan İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, "Anlaşma güzele benziyor, ama İran muhtemelen kabul etmeyecek" dedi. İran tarafı ise müzakere iddialarını reddetmeye devam ediyor. İran Silahlı Kuvvetleri'nden "ABD'yle müzakere yapmadık, yapmayacağız" mesajı yayınlanırken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi "ABD'nin arabuluculuk iddialarının inandırıcı olduğuna kim inanabilir?" dedi. İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, iki ülke arasında direkt ya da dolaylı bir şekilde görüşme yapılmadığını söyledi.

Ancak Pakistan'ın Tahran ve Washington arasında diyalog ortamı yaratmak için çalıştığını doğruladı. İran ve ABD müzakereler hakkında çelişkili açıklamalar yaparken, kripto tabanlı bahis sitesi Polymarket'ta 31 Mart öncesinde anlaşma yapılacağına dair bahisler arttı. Londra'dan yayın yapan Independent sitesine göre 2024'teki ABD başkanlık seçimi bahisleriyle popülerleşen Polymarket'ın danışma kurulunda Trump'ın oğlu var. Bu nedenle "içeriden bilgi mi sızdırılıyor" şüphelerinin kulislerde dolaştığı öne sürüldü.

ABD YENİLDİ MÜZAKERE YOK

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran devlet televizyonunda Washington yönetimine şöyle seslendi: "Yenilginizi, anlaşma olarak adlandırmayın. Vaatlerinizin sonu geldi. Başından beri tavrımız netti ve değişmedi. Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra müzakere veya anlaşma yapmayacak.

SALDIRI İÇİN IRAK'TAN SERT UYARI: KENDİMİZİ SAVUNURUZ

İran ile İsrail-ABD arasında devam eden savaş 27'nci gününe girdi. Bir yanda ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere çağrıları sürerken diğer taraftan saldırılar artarak devam ediyor. Irak Enbar'da Habbaniye Üssü'nde bulunan askeri dispanserin bombalanması ve 7 asker yaşamını yitirmesi, Erbil'de Amerikan üssünün vurulması Bağdat yönetimini kızdırdı. Irak hükümeti ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ile İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ne nota vereceğini duyurdu. Irak, 'Saldırı gelmesi durumunda kendimizi savunuruz' açıklamasında bulundu.