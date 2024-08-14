Ateşkes olursa İran saldırmaz

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes olması durumunda, İran'ın İsrail'e saldırmaktan vazgeçebileceğini söyledi. New Orleans ziyaretinde açıklamalarda bulunan Biden, Gazze'de ateşkesin giderek daha zorlaşıp zorlaşmadığına ilişkin bir soruya, "Giderek zorlaşıyor ama ben vazgeçmiyorum" yanıtını verdi. İran'ın İsrail'e yönelik bir karşı saldırı yapıp yapmayacağını takip ettiklerini söyleyen Biden, bir ateşkes anlaşması olması durumunda Tahran'ın saldırı yapmaktan vazgeçmesini umduğunu da sözlerine ekledi.