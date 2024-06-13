Ateşkes oyununda yeni perde

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) dört gün önce çıkan ateşkes kararına rağmen İsrail öldürmeye devam ediyor. İşgalci İsrail'in 251 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 232'ye çıktı. Son 24 saatte Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 30 kişi öldü, 105 kişi yaralandı. ABD yönetimi bu süreçte ateşkese sanki Hamas engel oluyormuş algısı oluşturma peşinde. Oysaki Hamas ateşkesi kabul ettiğini duyururken, katil İsrail ise hâlâ sessiz.BM'de onaylanan ABD'nin 3 aşamalı planında İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesine yönelik bir ifade yer almıyordu. Dolayısıyla BBC'deki habere göre üst düzey bir Hamas yöneticisi, ABD'nin ateşkes önerisine ilişkin çok büyük değişiklikler talep etmediklerini, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini içerdiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ateşkes önerisine Hamas'ın çok sayıda değişiklik önerdiğini ve bunların bazılarının uygulanamaz olduğunu ifade etmişti. Hamas'ın ateşkes anlaşmasında Çin, Rusya ve Türkiye'nin garantör olmasını talep ettiği iddia edildi.İsrail, 7 Ekim'den bu yana işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında saldırmadık yer bırakmadı. Okulları, camileri ve hastaneleri yerle bir eden siyonist rejim son günlerde ise mülteci kamplarını hedef alıyor. Geçtiğimiz cumartesi günü Nusayrat Kampı'nda 274 Filistinli sivili katleden İsrail, dün de aynı mülteci bölgesinde 5 kişiyi daha öldürdü. İsrail ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da Eriha kenti yakınındaki Akabe Ceber Mülteci Kapı'na baskın düzenleyerek bir evi kuşatma altına aldı. Cenin kampını da kuşattılar. Dünya İsrail'in kararını beklerken işgal güçleri, dün ayrıca güvenli bölge ilan edilen ve binlerce Filistinlinin sığındığı Mavasi'ye havadan, karadan ve denizden saldırılar düzenledi.Gazze Şeridi'ni kan gölüne çeviren İsrail diğer taraftan da Lübnan'a yönelik saldırılarını artırıyor. İsrail medyasında paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin mancınık kullanarak Lübnan'a yangın çıkarıcı maddeler fırlattığı ve sınırın diğer tarafını ateşe verdiği görüldü. Hizbullah'ın attığı füzeler de İsrail tarafında orman yangınlarına neden olmuştu.BM Gazze'de nüfusun yarısının, yani 1 milyondan fazla kişinin temmuz ortasında ölüm ve açlıkla karşılaşacağının öngörüldüğünü bildirdi. İnsani yardımların girişine izin vermeyen İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tarım alanlarının da yarısından fazlası ekilemez hale geldi. Al Jazeera kanalındaki haberde ise özel beslenme ihtiyacı olan 8 yaşındaki Hanan Al Zaanin'in açlıktan öldüğü belirtildi.ugün karne günü, ama İsrail'in katliamlarından dolayı Filistin'de 620 bin çocuk eğitimsiz kaldı. Katil İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'de 500'den fazla okulu yıktı, ayakta kalan tek bir üniversite bile kalmadı. Siyonist İsrail, eğitim kurumlarını bilerek yerle bir etti ve Gazze'de bir neslin eğitimini kasıtlı şekilde yok etti. Dünya da bunu izledi. Gazze Şeridi'nde her 10 okuldan 9'u artık yok. Gazze Şeridi'ndeki 2.3 milyonluk nüfusun yarısı 18 yaşın altında. İsrail katliamlarında 15 bin 694 çocuğu öldürdü, 17 bin çocuk da anne ya da babasız kaldı.Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi genelinde yerleşim yerlerinde veya yakınlarında 330 bin ton atığın biriktiğinu, bunun felaket düzeyinde çevre ve sağlık riskleri oluşturduğunu açıkladı.