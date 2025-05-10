Ateşkes sağlandı! Pakistan’dan ilk açıklama: Ateşkeste Türkiye önemli rol oynadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından iki ülkeden peş peşe açıklamalar geldi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Vikram Misri yaptığı açıklamada, Pakistan'ın askeri operasyonlarından sorumlu komutanının öğleden sonra Hint mevkidaşını aradığını ve bir anlaşmaya varıldığını ifade etti. Misri, "Aralarında her iki tarafın bugün Hindistan saati ile 17.00'den (Türkiye saati ile 14.30) itibaren kara, hava ve denizde tüm çatışmaları ve askeri eylemleri durdurması konusunda anlaşmaya varıldı. Bu anlayışın yürürlüğe girmesi için her iki tarafa da talimat verildi. İki ülkenin komutanları 12 Mayıs'ta tekrar görüşecek" ifadelerini kullandı.