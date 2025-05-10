Ateşkes sağlandı! Pakistan'dan ilk açıklama: Ateşkeste Türkiye önemli rol oynadı
Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkesin Türkiye saatliyle 14.30'da başladığı açıklandı. Ateşkesin ardından açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ateşkesin kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından iki ülkeden peş peşe açıklamalar geldi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Vikram Misri yaptığı açıklamada, Pakistan'ın askeri operasyonlarından sorumlu komutanının öğleden sonra Hint mevkidaşını aradığını ve bir anlaşmaya varıldığını ifade etti. Misri, "Aralarında her iki tarafın bugün Hindistan saati ile 17.00'den (Türkiye saati ile 14.30) itibaren kara, hava ve denizde tüm çatışmaları ve askeri eylemleri durdurması konusunda anlaşmaya varıldı. Bu anlayışın yürürlüğe girmesi için her iki tarafa da talimat verildi. İki ülkenin komutanları 12 Mayıs'ta tekrar görüşecek" ifadelerini kullandı.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise ateşkesin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Hindistan ve Pakistan bugün ateşkes ve askeri müdahalenin durdurulması konusunda bir mutabakata vardı. Hindistan, terörizmin her türlü biçimine ve tezahürüne karşı istikrarlı ve tavizsiz bir duruş sergiledi. Bunu yapmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.