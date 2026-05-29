Ateşkes sarsıldı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran Savaşı'nda tarafların açıklamaları ile sahadaki durum uyuşmuyor. Savaşı sonlandıracak müzakere masasının kurulması beklenirken yeni saldırılar ateşkes umudunu kararttı. ABD, birkaç gün içinde İran'a ikinci kez saldırı düzenledi. Dün İran'ın stratejik bölgelerinden Bender Abbas'taki askeri noktaları vurdu.

Tahran yönetimi ise ABD hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu. Saldırının hangi ülkeye yönelik olduğu açıklanmazken Kuveyt, füze ve İHA saldırıları nedeniyle alarma geçti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'ın Kuveyt'i balistik füzeyle hedef aldığını bildirdi. İran, saldırıların "ağır bir ateşkes ihlali" olduğunu ve "hiçbir saldırının yanıtsız kalmayacağı" tehdidinde bulundu.

ANLAŞMA İDDİASI

Bu gelişmelerin aksine Amerikan Axios haber sitesi, ABD ile İran'ın, 60 günlük ateşkes uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin başlatılmasını öngören bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığını öne sürdü. Ancak Başkan Donald Trump'ın henüz anlaşmaya nihai onayı vermediği kaydedildi. Üst düzey bir ABD'li yetkili, "Başkan, nihai kararını vermeden önce birkaç gün düşünmek istediğine dair arabuluculara mesaj iletti" dedi. Mutabakat zaptının imzalanması, savaşın başlamasından bu yana en önemli diplomatik atılım olacak.