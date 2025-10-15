Ateşkes sonrası 310 bin Filistinli Gazze’nin kuzeyine geçti

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes sonrası 310 binden fazla kişinin Gazze'nin güneyinden kuzeyine gittiğini söyledi. Ateşkesle Gazze Şeridi içindeki hareket kısıtlamalarının azaldığını kaydeden Laerke, insani yardım görevlilerinin sahada daha kolay hareket edebildiğini belirtti. Gazze'ye yardımların girişinin 20 maddelik planın bir parçası olduğunu ancak henüz istenilen düzeyde yardımın Gazze'ye ulaşmadığını söyleyen Laerke, "BM yapılması gerekenler için hem kararlı hem de sabırlı" dedi.

'YETERLİ YARDIM ULAŞMADI'

BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, "Yıkım çok büyük ve artık her gün en az 600 kamyona ihtiyaç duyuluyor. Yardımlar hâlâ yeterli düzeye ulaşmadı" diye konuştu.