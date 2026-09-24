Ateşkes süresindeki şehit sayısı 1400’ü geçti
İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1402 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 881 kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 922'ye, yaralı sayısı 174 bin 995'e yükseldi. Öte yandan İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, genel seçimler sonrası kurulacak yeni hükümette Savunma Bakanlığı koltuğunu talep ettiğini açıklarken, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri yurtlarından sürme planını partisinin seçim vaadi olarak ilan etti.
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