Ateşkes uzadı saldırılar son bulmadı

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında yer alan bölgelere düzenlediği saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusu işgal ettiği Hiyam beldesinde evleri patlayıcılarla yıktı. Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ateşkese rağmen İsrail ordusuna "Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine" şiddetli saldırı düzenlenmesi talimatı verdiği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.