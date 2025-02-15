Ateşkes ve esir takasında 369 Filistinli serbest bırakıldı: 333 kişi Gazze’ye ulaştı!

Han Yunus kentinde 1 yıl önce tutuklanan Enver Kotkot, "El Aksa'daki durum çok ama çok zor. Dayak, aşağılama ve saldırı her gün tekrarlanıyor. Direniş tüm tutukluları mümkün olan en kısa sürede serbest bırakmalıdır" dedi. Muhammed Basil Samir ise hapishanelerdeki durumun çok kötü olduğunu ve tüm mahkumların kötü ve üzücü bir durumda olduğunu belirterek, "Umarım tüm mahkumlar İsrail hapishanelerinden derhal serbest bırakılır. Şu anda çok mutluyum çünkü aileme ve sevdiklerime kavuştum. Onları gördüğümde tüm yorgunluğum kayboldu" ifadelerini kullandı. Hastanede yakınlarından ailesinin İsrail saldırılarında öldüğünü öğrenen Filistinli mahkum tekbir eşliğinde secde etti. İsrail yönetimi bugün 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 111'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de tutuklanan toplam 369 Filistinliyi serbest bırakmıştı.