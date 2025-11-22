Ateşkese rağmen her gün 2 çocuğu katlediyor

Siyonist İsrail rejiminin vahşeti ateşkes yürürlükte olmasına rağmen sürüyor. İsrail'in katliamlarından yine en fazla çocuklar etkileniyor. UNICEF'in dün açıkladığı verilere göre 10 Ekim'den bu yana uygulanan ateşkese rağmen İsrail işgalci güçleri, 67 Filistinli çocuğu daha katletti. Bu da her gün en az 2 çocuğun öldürülmesi anlamına geliyor. UNICEF Sözcüsü ayrıca Gazzeli çocukların gece boyunca ısıtma, yalıtım ve battaniye olma- dan üşüdüğüne dikkati çekti. BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve İletişim Direktörü Martin Penner de Gazze'deki insanların kış şartları konusunda endişeli olduklarını belirterek, gelecek aylarda hava koşullarının sertleşmesinin Gazzelileri düşündürdüğünü bildirdi. Sınır Tanımayan Doktorlar da Gazze halkının yeniden korkunç kış şartlarıyla yüzleştiğini bildirdi.

16.500 HASTA TAHLİYE OLMALI

Middle East Eye sitesindeki habere göre ise İsrail güçleri Gazze Şeridi'nde sarı hat gözetmeksizin Filistinlilerin zar zor ayakta kalan evlerini de bir bir yıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn da 16 bin 500'den fazla Filistinli hastanın hala Gazze Şeridi dışında tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

ALMANLARA GÖRE İSRAIL SOYKIRIM YAPTI

Alman Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Enstitüsü (GIGA), ağustosta 1050 katılımcıyla yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Almanya'da yapılan bir anketin sonucuna göre, ülkede yaşayanların yüzde 65'i İsrail ordusunun Gazze'de savaş suçu işlediğini düşünüyor.

İSRAİLLİ BAKANDAN PROVOKATİF EYLEM

İsrail Yerleşim Bakanı Orit Strock aralarında Likud Milletvekili Amit Halevi'nin de yer aldığı bir grupla, Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu önünde provokatif açıklamalar yaptı. Ziyaretin başta Başbakan Netanyahu olmak üzere İsrailli siyasetçilerin Türkiye aleyhindeki açıklamaları ve basında Türkiye aleyhine haberlerin arttığı süreçte gelmesi dikkati çekti.

BATI MEDYASININ UTANCI

Media Bias Meter grubu, The New York Times (NYT), BBC, Le Monde, Spiegel, Corriere della Sera, De Telegraaf ve The Globe and Mail'in haber metinlerini inceledi. İncelenen 8 medya kuruluşunun, haber içeriklerinde tutarlı bir şekilde "İsrail'in bakış açısını desteklerken Filistinlilerin bakış açısını marjinalleştirerek Gazze soykırımını çarpıttıkları" görüldü.