Ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor: Gazze’de can kaybı 68 bini aştı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 22 artarak 68 bin 858’e yükseldi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda yeni can kayıpları yaşandığı, enkaz altından da çok sayıda cenazenin çıkarıldığı belirtildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkesin başladığı tarihten bu yana İsrail saldırılarında toplam 226 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 594 kişinin yaralandığını ifade etti. Enkaz altından çıkarılan cansız beden sayısının 499'a ulaştığı aktarıldı.
TOPLAM CAN KAYBI 68 BİN 858'E ULAŞTI, YARALI SAYISI 170 BİNİ GEÇTİ
Gazze Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırılarında toplam 68 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 170 bin 664 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Açıklamada, İsrail'in teslim ettiği 225 cenazeden 193'ünün kimliklerinin belirlendiği bilgisi de paylaşıldı.
ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.