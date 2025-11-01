Ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor: Gazze’de can kaybı 68 bini aştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkesin başladığı tarihten bu yana İsrail saldırılarında toplam 226 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 594 kişinin yaralandığını ifade etti. Enkaz altından çıkarılan cansız beden sayısının 499'a ulaştığı aktarıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 68 BİN 858'E ULAŞTI, YARALI SAYISI 170 BİNİ GEÇTİ

Gazze Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırılarında toplam 68 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 170 bin 664 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Açıklamada, İsrail'in teslim ettiği 225 cenazeden 193'ünün kimliklerinin belirlendiği bilgisi de paylaşıldı.