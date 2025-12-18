Ateşkese rağmen kan durmadı! Kamboçya-Tayland sınırında can kaybı 39’a çıktı

Tayland basını, 17 Aralık gecesi sınır hattında kısa süreli bir sessizlik yaşandığını ancak sabah saatlerinde Tayland unsurlarının Kamboçya'daki yerleşim yerlerine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Tayland Ordusu ise çatışmalarda 4 askerin daha hayatını kaybettiğini, böylece ölen asker sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, sınır hattındaki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 450 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yerlerinden edilenler arasında 240 bin kadın ve 130 bin çocuk bulunuyor.

TAYLAND-KAMBOÇYA SORUNU

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının Kamboçya'nın Fransız işgalinden sonra çizildiği zamana yani bir asır öncesine dayanan sınır anlaşmazlığı yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008 yılında çıktı.

Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan birbirini sorumlu tuttu.

Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilirken son çatışmalarda 39 kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." demişti.