Ateşkese rağmen katliam

Dünyanın gözü bir kez daha Birlemiş Milletler'de (BM) çevrilmiş durumda. BM Güvenlik Konseyi'nde alınan kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen kararın uygulanıp uygulanamayacağı merak ediliyor.Uzmanlara göre karar bağlayıcı. Çin de "karar bağlayıcı" açıklamasını yaptı.Ancak İsrail açıkça karara uymayacağını söylüyor.Hukuk uzmanları da İsrail'in BMGK kararına uymasını beklemiyor.Karar bağlayıcı kabul edilir ve İsrail de uymazsa bu durumda: BM, üye ülkelere yaptırım uygulamalarını emredebiliyor ve son çare olarak askeri harekat için yetki verebiliyor.Ancak ABD'nin İsrail'e karşı herhangi bir müdahaleyi veto edeceği düşünülüyor.Ramazanın bitimine 2 hafta kaldı: Bu süre, insani ihtiyaçlara cevap vermek için yeterli mi?Rehineler ne olacak: Sadece Hamas'ın elinde rehinelerden bahsediliyor, İsrail'deki tutuklular ne olacak?İsrail karara uymazsa BM ve ABD'nin tepkisi ne olacak?DAHA önce Uluslararası Adalet Divanı kararını tanımayan katil İsrail ordusu, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararına rağmen son 24 saatte 81 Filistinliyi daha katlettiler. Refah'ta bir eve düzenlenen saldırıda aynı aileden 30 Filistinliyi öldürdüler. İsrail'in 172 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 414'e çıktı. Gazze'de uçaklardan atılan yardım paketleri yüzünden de 18 Filistinli hayatını kaybetti.