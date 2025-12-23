Ateşkese rağmen katliam sürüyor! Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 406’ya yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde Gazze'de 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Enkaz altındaki arama çalışmaları sırasında ise önceki saldırılarda yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

406 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, BİN 118 KİŞİ YARALANDI

10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, ateşkesten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 406'ya, yaralı sayısı ise bin 118'e yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze'deki toplam can kaybı 70 bin 942'ye ulaşırken, yaralı sayısının 171 bin 195 olduğu bildirildi.