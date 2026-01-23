Ateşkese rağmen Siyonist İsrail topçu atışlarıyla Gazze Şeridi’ni hedef aldı

Siyonist İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediği bildirildi.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu kontrolü altında tuttuğu Gazze kentinin doğusundaki çeşitli bölgeleri yoğun topçu atışlarıyla vurdu.

REFAH VE HAN YUNUS'TA SALDIRILAR

Güneyde Refah kentinin kuzey kesimleri de İsrail topçusunun hedefi olurken, Han Yunus'un doğusunda ise askeri araçlardan rastgele ateş açıldığı bildirildi.

Saldırılar sonucu oluşan can kaybı ya da yaralanmalara dair henüz bilgi verilmedi.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusu, anlaşmayı ihlal ederek 477 Filistinliyi öldürdü, 1301 kişiyi yaraladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı ve ateşkese rağmen aralıklarla sürdürdüğü saldırılarda 71 bin 562 Filistinli hayatını kaybetti, 171 bin 379 kişi yaralandı.