Ateşkese rağmen soykırım

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarla soykırım politikasını aralıksız sürdürüyor. İsrail'in saldırılarında dün sabah 4'ü aynı aileden 5 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, sabahın erken saatlerinde kuzeydeki Gazze kentinde Safedi ailesine ait evi bombaladığı belirtildi. Saldırı sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini neredeyse her gün hedef alıyor. Son resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 165 kişi yaralandı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

SİSTEMATİK ETNİK TEMİZLİK

Basit matematik hesabıyla bile ateşkes boyunca devam eden sistematik soykırımı görmek mümkün. Ateşkesin imzalandığı tarihten bu yana geçen 8 aylık sürede İsrail her gün 1'i çocuk 5 Filistinliyi katlediyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de Ekim 2025'te ateşkes ilan edildiğinden bu yana 265 Filistinli çocuğun öldürüldüğünü, 400'ünün ise yaralandığını bildirdi. Elder, çocukların evlerinde, okullarında, futbol oynarken veya balık tutarken öldürüldüğünü vurgulayarak dünyanın ateşkes dilini konuşmasına rağmen Gazze'deki ailelerin oğullarını ve kızlarını gömmeye devam ettiğini söyledi. "Her gün bir çocuk öldürülüyorsa tartışma artık ateşkesin kalitesiyle ilgili değil, bunun ateşkes olarak adlandırılmasının güvenilirliğiyle ilgili olmalı" ifadesini kullanan Elder, bu hafta 2 yaşında bir bebeğin İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldüğüne işaret etti. İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 18, yaralı sayısı 173 bin 273 olarak açıklandı.





BARBARIN GÖZÜNÜ KAN BÜRÜDÜ

Katil İsrail'in eli kanlı bakanı Itamar Ben Gvir, Lübnan'daki askeri operasyonlar sırasında 4 İsrail askerinin hayatını kaybetmesinin ardından, "Bütün Lübnan yanmalı" açıklamasında bulundu. İsrail ordusu ise ABD-İran mutabakatı ve varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine ve çevresindeki bölgelere yoğun saldırılar düzenliyor. Gece saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. İsrail'in güneydeki Nebatiye vilayetine düzenlediği saldırıda 1 Lübnan askeri öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinde Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. İsrail savaş uçakları gece saatlerinden bu yana Nebatiye vilayetindeki Yukarı Nebatiye, Nümeyriyye, Şevkin, Habbuş, Kefercuz, Arabsalim, Zibdin, Secid, Mahmudiyye ve Deyr Zehrani beldelerini hedef aldı.





YAHUDİ TERÖRÜNÜ DURDUR

İsrail gazetesi Haaretz'e göre aralarında eski başbakanların da yer aldığı İsrailli eski üst düzey yetkililer, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Batı Şeria'daki Yahudi terörüne karşı kararlı adım atma çağrısı içeren bir mektup gönderdi. Mektup, binlerce Yahudi'nin Filistinlilere yönelik sistemli şiddet uyguladığını ve hükümetin bunu desteklediğini belirtiyor. Mektubu yazanlar arasında eski başbakanlardan Ehud Barak, Ehud Olmert ve eski Mossad şefleri yer alıyor.





İSRAİL TOPLUMU RADİKALLEŞİYOR

Hamburg merkezli Die Zeit gazetesi, İsrail'deki bölünmüş topluma yönelik veri analizini paylaştı. Analize göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İran-ABD anlaşması ve Hizbullah ateşkesi toplumda derin güven kaybı yaratıyor. İsrailliler, Trump'ın İsrail'i önemsediğine inanma oranı yüzde 64'ten yüzde 41'e düştü. Die Zeit, "Radikalleşen İsrail toplumunun yüzde 45'i İsrail ordusunun Filistinlilere karşı yumuşak davrandığını düşünüyor" diye yazdı



BİR AİLEYİ DAHA YOK ETTİLER

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde yaşayan Safedi ailesine ait evi bombaladı. Saldırı sonucu 5 Filistinli hayatını kaybederken aynı aileye mensup 2'si çocuk 4 kişinin naaşı cenaze işlemleri yapılmak üzere kentteki Şifa Hastanesi'nin morguna götürüldü.