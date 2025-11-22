Ateşkese rağmen yine saldırdı: İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı! 5 ölü

Soykırım ordusu İsrail Gazze Şeridi'ndeki El-Rimal Mahallesi'ne yönelik İHA saldırısı düzenledi. Filistinli kaynaklar söz konusu saldırıyı duyururken, 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 18:32

İsrail, Hamas ile Gazze Şeridi'nde 10 Ekim tarihinde varılan ateşkese rağmen bölgede saldırılarını sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze şehrinin batısındaki El-Rimal Mahallesi'nde bir aracı vurduğunu açıkladı.

Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, çocuklar dahil birçok kişinin de yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen acil durum ekipleri yaralıları yakındaki hastanelere sevk etti. Filistin basını, hava saldırısı sonucunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Operasyon Komutanı Abu Abdullah al-Hadidi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.