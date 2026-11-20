İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Sarı Hat'tın batısında, ateşkes anlaşması kapsamında daha önce çekildikleri bölgelere girerek saldırı başlattı. İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan Selahaddin Caddesi'nin bir bölümünü de trafiğe kapattı. Filistinliler, bu adımın İsrail'in askeri kontrol alanını genişletmesine ve Gazze'nin kuzeyiyle güneyini yeniden birbirinden koparmasına yol açabileceğinden endişe ediyor. Gazze'de ateşkes kapsamında çekildikleri bölgelere yeniden giren işgalci İsrail unsurları ayakta kalan harabe binaları dahi havaya uçuruyor. Soykırımcıların hedefi halkı yeniden göçe zorlayıp Gazze Şeridi'nin kuzeyini tamamen insansızlaştırmak. Bir bakıma İsrail ara verdiği etnik temizlik ve soykırım stratejisine yeniden başlamış görünüyor.

HALKI GÖÇE ZORLUYOR

İsrail önceki gün Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda, "Sarı Hat" yakınlarındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgelerde başlattığı saldırılara dün de devam etti. Muğraka bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise Filistinlilere ait ev ve yapıları patlayıcılarla havaya uçurdu. Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki bölgede ve Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda iki şiddetli patlama sesi duyduklarını söyledi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde düzenlediği saldırılar nedeniyle 6 binden fazla Filistinlinin yeniden yerinden edilmek zorunda kaldığı bildirildi.

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesinin öngörüldüğü ayrım çizgisini ifade ediyor.

Öte yandan Gazze'deki barbar stratejisini Batı Şeria'da da sürdüren işgalci İsrail, Filistinlilere ait 26 bin 727 dönümlük araziye el koyma kararı aldı. El konulan bölgelerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim ve Dhanaba'da yer aldığı kaydedildi. Bu bölgelerde 26 bin 727 dönüm araziye "askeri amaçlar" gerekçesiyle el konuldu.

HAMAS: BÖLGENİN KALANINI DA YOK EDİYOR

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde geriye kalan Filistinlileri yerinden etmek amacıyla bölgenin kalanını yok etmeye çalıştığını belirtti. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği kara saldırılarına tepki göstererek "Gazze Şeridi'ndeki işgal operasyonlarının tırmandırılmasının gerçek amacı, Filistinlileri yerinden etme planını uygulamak için bölgenin kalanını yok etmektir" dedi. İsrail, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek işgalini genişletirken, 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutmayı sürdürüyor.