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Giriş Tarihi: 20.8.2024 22:44 Son Güncelleme: 20.8.2024 22:59

Ateşkesin önündeki engel Netanyahu! Müzakereleri kasıtlı olarak sabote ediyor

İsrail ile Hamas arasında yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerinden istenen sonuç elde edilemedi. İsrail'in müzakere heyetinde yer alan yetkililer, Netanyahu'nun görüşmeleri kasıtlı olarak sabote ettiğini ifade etti.

AA
Ateşkesin önündeki engel Netanyahu! Müzakereleri kasıtlı olarak sabote ediyor

İsrail resmi televizyon kanalı KAN'da yer alan haberde, Netanyahu'nun getirdiği şartlar nedeniyle çıkmaza giren esir takası ve ateşkes müzakerelerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

İSRAİLLİ YETKİLİLER NETANYAHU'YU SUÇLADI

KAN'a konuşan ve adları açıklanmayan müzakere heyetindeki yetkililerin, esir takası ve ateşkes görüşmelerindeki çıkmaz nedeniyle Netanyahu'yu suçladığı belirtildi.

Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni ikiye ayıran Netzarim Koridoru ile Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerine yönelik bugün yaptığı açıklamayı anımsatan yetkilinin, "Netanyahu'nun açıklaması müzakereleri havaya uçurmayı amaçlıyor, başka açıklaması yok. Başbakan, bir sonraki zirve öncesinde Philadelphi Koridoru ve Netzarim için çözümler üzerinde çalıştığımız kritik bir dönemde olduğumuzu biliyor." ifadelerini kullandığı belirtildi.

İsrailli yetkilinin Netanyahu'nun müzakerelerde "ilerleme" olduğunu bildiğini ancak buna rağmen tam tersine açıklamalar yaptığına dikkati çektiği kaydedildi.

İSRAİL ASKERLERİ GERİ ÇEKİLMİYOR

Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esir ailelerinin temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmede, Netzarim Koridoru ile Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail askerlerini çekmeyeceklerini söylemişti.

Görüşmeye ilişkin İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun temsilcilere Tel Aviv ile Hamas arasında bir esir takası mutabakatı olacağından emin olmadığını söylediği aktarılmıştı.

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Ateşkesin önündeki engel Netanyahu! Müzakereleri kasıtlı olarak sabote ediyor
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