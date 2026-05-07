Ateşkeste 234 çocuk katledildi

Dünya, İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşa kitlenmişken, Gazze'deki sistematik soykırım tüm vahşetiyle sürüyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisi Genel Müdürü Dr. İsmail İbrahim es-Sevabite, SABAH'a konuştu. Dr. Sevabite, "Dünyanın dikkatinin İran ve Lübnan'daki bölgesel gelişmelere yöneldiği bir süreçte, Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği suçlar kesintisiz şekilde devam ediyor. İsrail 2 bin 649 defa ateşkesi ihlal etti. 830 kişi öldü. Bunların 234'ü çocuk. 2 bin 345 kişi ise yaralandı. Taahhüt edilen insani yardım girişlerinin ancak yüzde 37'sine izin verildi" dedi.

ZULÜM DAHA DA ARTTI

Sevabite, "Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve seyahat hareketliliğinin sağlanmasına yönelik taahhüt oranı ise yüzde 31'i geçmemiştir. Bu durum, anlaşma hükümleri ve insani mutabakatlara açık ve ciddi bir aykırılık teşkil ediyor" şeklinde konuştu. Sevabite, "Yoksulluk ve işsizliğin artması, gıda güvensizliğinin derinleşmesi ve sağlık sektöründe ek bir çöküş bekleniyor. Zorla yerinden edilme ve güvenli alanların daralması, durumu daha da kötüleştirecek" dedi.