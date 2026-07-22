Ateşkeste aile katliamı

Katil İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. İşgalci İsrail ordusu Gazze kentinin güneyinde es-Selasin Caddesi'nde "el-Mısri" ailesine ait evi bombaladı. Filistinli anne, 3 kızı ve bir oğlu hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri binanın enkazından çıkarıldı. Son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi'nde 12 Filistinliyi daha katlettiler. Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinli aileleri bir bir yok ediyor. Katliamlarda şimdiye kadar 8 bin 574 kişiden oluşan 2 bin 700 aile, tüm fertleri öldürülerek nüfus sicilinden tamamen silindi. 6 bin 20 aileden ise geriye sadece tek bir kişi sağ kalabildi.

23 KİLOMETRELİK DUVAR

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'deki saldırılarına devam ettiğini vurgulayarak, "savaş suçları" konusunda uyarıda bulundu. Soykırıma devam eden İsrail'in Gazze Şeridi'ni duvarla bölmeye başladığı ortaya çıktı. Uluslararası haber ajansı AP'nin yayımladığı uydu görüntüleri, işgalci İsrail'in Gazze'yi kalıcı biçimde bölmeye yönelik dev bariyer inşasını gözler önüne serdi. 23 kilometreyi aşan toprak set, geçici ateşkes hattını fiili sınıra dönüştürürken yıkılan Filistin kentlerinin yerini askeri üsler ve yeni güvenlik hatları alıyor. İsrail aynı zamanda işgal altındaki Batı Şeria'yı da adım adım ilhak ediyor.

İSRAİL VE YUNANİSTAN ARASINDA KİRLİ İŞBİRLİĞİ

Türkiye'nin F-35 programına muhtemel dönüşü, İsrail ve Yunanistan hattında alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. Kathimerini gazetesine göre İsrail ile Yunanistan yarın 3 milyar euroluk hava savunma anlaşması imzalayacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör