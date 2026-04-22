Ateşkesi süresiz uzattım

ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı kirli savaşta ateşkes bilmecesi sürüyor. Sık sık yaptığı farklı açıklamalarla kafaları karıştıran ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu. Tarafların ikinci tur müzakereler kapsamında bugün Pakistan'da bir araya gelmesi bekleniyordu. Hatta ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile yürütülecek görüşmelere katılmak üzere dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceği iddia edildi.

İran ise müzakereler için Pakistan'a heyet göndermeyeceğini ABD'ye iletti. CNBC'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'la "çok iyi bir anlaşma" yapacağını ve İran limanlarına yönelik ablukayı "başarılı" olarak nitelendiren ABD Başkanı, İran ile sağlanan ateşkes için "çok fazla zaman kalmadığını" belirterek, anlaşmayı uzatmak istemediğini söyledi. Trump, dün gece yaptığı açıklamada ise Pakistan'ın da ateşkesle ilgili talebini dikkate alarak, dün sona erecek olan geçici ateşkesi uzattığını açıkladı.

İRAN'A ABLUKA SÜRECEK

ABD Başkanı Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: "İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım." İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da savaşın yeniden başlaması halinde Tahran'ın "yeni kartlar" ortaya koyacağı uyarısında bulundu. Kalibaf, "Tehdit altında müzakereyi kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

NEW YORK TİMES: İRAN'IN FÜZELERİ SAĞLAM

ABD merkezli New York Times gazetesindeki habere göre İsrail ve ABD'nin haftalarca süren yoğun saldırılarına rağmen İran'ın füze kapasitesi hâlâ çok güçlü. İstihbarat yetkililerine dayandırılan habere göre İran hâlâ savaş öncesi füze stoklarının yüzde 70'ini ve İHA envanterinin yüzde 40'ını elinde bulunduruyor. Haberde "Bu durum, İran'ın hâlâ caydırıcı güce sahip olduğunu gösteriyor" denildi. ABD'li istihbarat verilerine göre İran, Hürmüz Boğazı'nı daha haflarca abluka altında tutabilecek kapasiteye sahip.