Atina da turuncuya boyandı

Yunanistan'da Sahra Çölü üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle başkent Atina'da gökyüzü turuncuya büründü. Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden rüzgârlarla taşınan toz bulutu dün Yunanistan'ın başkenti Atina'yı etkisi altına aldı. Atina'yı kaplayan çöl tozu nedeniyle gökyüzü turuncuya döndü. Atina'nın simgesi Akropolis de toz bulutlarının arasında kayboldu. Hava kirliliğinin arttığı kentte solunum rahatsızlığı olanların dışarı çıkmaması ve maske takmaları tavsiye edildi. Bugün itibarıyla etkisini kaybeden toz bulutu ülkenin kuzeyindeki Selanik kentine kadar ulaştı.Türkiye'de Libya üzerinden gelen çöl sıcağı etkili oluyor. Sıcağın yanı sıra çöl tozları da yurtta etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 il için sarı kodlu uyarı yaptı.