Atina yakınlarında yangın paniği: Sanayi bölgesi alevlere teslim oldu: Çok sayıda yaralı

Yunan basınındaki haberlere göre, başkent Atina'nın yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısındaki Aspropirgos'taki sanayi bölgesinde çıkan yangın, kısa zamanda büyüyerek çok sayıda iş yerine sıçradı.

Yangında 11 kişi yaralanırken bu kişilerden 3'ü entübe edildi.

Güvenlik nedeniyle bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör