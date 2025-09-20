Atina’da Filistin eylemi! İsrailli yatırımcıların oteli hedef alındı

"Anti-siyonist Meclis" isimli grup, internet üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu oteli kırmızı boyayla protesto ettiklerini, camlarına da Filistin'i destekleyen sloganlar yazdıklarını duyurdu. Açıklamada, "Siyonist katillerin ve destekçilerinin mahallelerimizde hoş karşılanmadığını, sözde yatırımcıların kanlı şekellerinin hedef alınacağını açıkça ortaya koyduk." ifadeleri yer aldı.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIMA YATIRIM TEPKİSİ

Açıklamada, otelin yatırımcısının Yunanistan'ın başka şehirlerinde de otellere sahip olduğuna dikkat çekilerek, "Sermaye, turizm ve eğlence satarak Filistin halkının soykırımına yatırımda bulundukça, bizi karşısında daha mücadeleci bulacak." denildi.

YUNAN HÜKÜMETİNE ELEŞTİRİ

Gazze'nin bir yangın yerine döndüğü belirtilen açıklamada, Yunanistan hükümetinin İsrail ile müttefiklik ilişkisi de eleştirildi.