Atina’da kriz: Taksiciler 48 saatlik grev başlattı

Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikası'nın (SATA) çağrısıyla başlatılan 48 saatlik grev bu sabah 06.00'da başladı ve cuma günü aynı saatte sona erecek. Bu süre boyunca Atina ve çevresinde hiçbir taksi hizmet vermeyecek.

VERGİ İNDİRİMİ VE DİJİTAL UYGULAMALARA TEPKİ

Taksiciler, vergilerin düşürülmesini, otobüsler için ayrılan özel şeritlerden taksilerin de faydalanabilmesini ve taksilere rakip konumdaki dijital uygulamaların kaldırılması gibi taleplerde bulunuyor.