Atina’dan İsrail itirafı: Destekliyoruz çünkü dostuz

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sosyal medyada birçok hesabın günlerdir, İsrail'in katılımı nedeniyle Yunanistan'ın 2026 Eurovision şarkı yarışmasından çekilmeyişini protesto ettiğini belirterek, bazı ülkelerin aldığı çekilme kararının ise bu ülkelerdeki ideolojik sol hegemonyadan kaynaklandığını ileri sürdü.

Yunan bakan paylaşımında "Hem Eurovision'da kalıyoruz hem de İsrail'i destekliyoruz zira İsrail dostumuz ve müttefikimiz." ifadelerine yer verdi.

Paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısının "Uluslararası Af Örgütünün İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği yönündeki tespiti ve Uluslararası Adalet Divanının Gazze'de soykırım işlendiği yönünde ikna edici deliller bulunduğu, tüm uluslararası toplumun bunu önleyecek adımlar atması gerektiği yönünde kararının olduğu" şeklinde cevap vermesi üzerine Georgiadis, bunların önemsiz olduğunu savundu. Georgiadis, "Sol görüşün hakim olduğu alakasız yapılar. Kimse bunlara hiçbir önem vermemeli." ifadesini kullandı.

Tartışmaya X hesabı üzerinden katılan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris de Georgiadis'e destek vererek "Birçok Avrupa mahkemesi ve uluslararası mahkemenin içtihatları ile Avrupa örgütleri ve uluslararası örgütlerin kararları yıllardır süren sol ideolojinin hegemonyasından etkilenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kurumların Avrupa Birliği (AB) dışında göçmen kampları kurulmasına, sığınmacıların güvenli üçüncü ülkelere gönderilmesine, sınırların korunmasına karşı çıktığını iddia eden Plevris, "İsrail'in terörle mücadelesinde, bu örgütlerin teröristlerin kurbanlarına değil, faillerine karşı aşırı duyarlı davrandığını gördük." ifadesine yer verdi.