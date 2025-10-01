Atina’dan Sumud’a karşı İsrail’le işbirliği! Soykırımcı İsrail'e istihbarat Yunanistan ve GKRY'den
Yunanistan ve GKRY; Tel Aviv Yönetimi’nin Gazze’deki katliamlarını sürdürebilmesi için Doğu Akdeniz’deki işbirliği sürdürmeye devam ediyor.Küresel Sumud Filosu Gazze’ye doğru yol alırken, Yunanistan da gemiler, İHA’lar ve F-16’lar başta olmak üzere denizden ve havadan izleme yaparak bu bilgileri İsrail ile paylaşıyor. Küresel Sumud Filosu’nda bulunanlar tarafından fark edilen Yunanistan’a ait uçakların filo üzerinde uçmasının İsrail’e istihbarat aktarımı için olduğu değerlendiriliyor.
Gazze'de çoluk çocuk demeden acımasızca katliamlar yapan ve soykırımda dur durak bilmeyen İsrail, Gazze ablukasını delmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu da yakın takibe aldı. Birkaç kez bombalı insansız hava araçları ile filodaki gemilere saldırılar yapan İsrail'in, bu saldırılarda Yunanistan'dan destek aldığı ortaya çıkmıştı. İsrail'e ait savaş gemilerinin son dönemde Girit'e sıkça gittiği, bu gemilerden kalkan bombalı dronelar ile Sumud filosunu hedef aldıkları belirlenmişti. Yunanistan da Girit Adası'nı İsrail gemilerine açarak soykırım suçlularına adeta yardım ve yataklık yapmıştı. Ayrıca, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin de Yunanistan'ın desteğiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kurulumu yapılmış, GKRY adeta İsrail'in üssü haline gelmişti.
İSRAİL'E İSTİHBARAT DESTEĞİ
NORVEÇ GEMİSİ İLE TÜRKİYE'NİN DİKKATİNİ DAĞITMAK İSTİYORLAR
GKRY'nin, Ramform Hyperion adlı Norveç bayraklı gemi aracılığıyla Adanın güneyinde başlattığı izinsiz enerji arama faaliyetlerinin de Türkiye'nin dikkatini dağıtmak üzere planlanmış olabileceği kaydediliyor. Söz konusu geminin Adanın güneyinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de hak sahibi olduğu bölgede faaliyet göstermesinin, İsrail'in Sumud Filosu'nu takibe almışken Türkiye'yi de Hyperion gemisi ile meşgul etme planı olabileceği değerlendiriliyor.