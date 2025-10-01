Atina’dan Sumud’a karşı İsrail’le işbirliği! Soykırımcı İsrail’e istihbarat Yunanistan ve GKRY’den

AKDENİZ ÜLKELERİ GAZZE'YE DESTEK VERİRKEN YUNANİSTAN İSRAİL'E DESTEK SAĞLIYOR

Milli Savunma Bakanlığı dün; Sumud Filosu'nun yakından takip edildiğini ve ihtiyaç duyulması halinde Sumud Filosuna insani yardım yapılacağını vurgulayan bir açıklama yaptı. Açıklama Sumud Filosu'nu destekleyen yerli ve yabancı pek çok kesim tarafından olumlu karşılanırken, Yunanistan'ın ise İsrail'e istihbarat desteği başta olmak üzere pek çok konuda yardımda bulunması dikkatlerden kaçmıyor. Türkiye başta olmak üzere İtalya, İspanya, Tunus gibi Akdeniz ülkeleri filoya destek sağlarken, Yunanistan'ın ise GKRY'yi de yanına alarak İsrail'e destek sağlamasından dolayı Yunan halkının tepkisini çekmesi bekleniyor.