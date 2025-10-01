Atina’dan Sumud’a karşı İsrail’le işbirliği! Soykırımcı İsrail'e istihbarat Yunanistan ve GKRY'den

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru yol alırken, Yunanistan da gemiler, İHA'lar ve F-16'lar başta olmak üzere denizden ve havadan izleme yaparak bu bilgileri İsrail ile paylaşıyor. Küresel Sumud Filosu'nda bulunanlar tarafından fark edilen Yunanistan'a ait uçakların filo üzerinde uçmasının İsrail'e istihbarat aktarımı için olduğu değerlendiriliyor.

BETÜL USTA

Gazze'de çoluk çocuk demeden acımasızca katliamlar yapan ve soykırımda dur durak bilmeyen İsrail, Gazze ablukasını delmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu da yakın takibe aldı. Birkaç kez bombalı insansız hava araçları ile filodaki gemilere saldırılar yapan İsrail'in, bu saldırılarda Yunanistan'dan destek aldığı ortaya çıkmıştı. İsrail'e ait savaş gemilerinin son dönemde Girit'e sıkça gittiği, bu gemilerden kalkan bombalı dronelar ile Sumud filosunu hedef aldıkları belirlenmişti. Yunanistan da Girit Adası'nı İsrail gemilerine açarak soykırım suçlularına adeta yardım ve yataklık yapmıştı. Ayrıca, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin de Yunanistan'ın desteğiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kurulumu yapılmış, GKRY adeta İsrail'in üssü haline gelmişti.

İSRAİL'E İSTİHBARAT DESTEĞİ

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru yol alırken, Yunanistan da gemiler, İHA'lar ve F-16'lar başta olmak üzere denizden ve havadan izleme yaparak bu bilgileri İsrail ile paylaşıyor. Küresel Sumud Filosu'nda bulunanlar tarafından fark edilen Yunanistan'a ait uçakların filo üzerinde uçmasının İsrail'e istihbarat aktarımı için olduğu değerlendiriliyor.

NORVEÇ GEMİSİ İLE TÜRKİYE'NİN DİKKATİNİ DAĞITMAK İSTİYORLAR

GKRY'nin, Ramform Hyperion adlı Norveç bayraklı gemi aracılığıyla Adanın güneyinde başlattığı izinsiz enerji arama faaliyetlerinin de Türkiye'nin dikkatini dağıtmak üzere planlanmış olabileceği kaydediliyor. Söz konusu geminin Adanın güneyinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de hak sahibi olduğu bölgede faaliyet göstermesinin, İsrail'in Sumud Filosu'nu takibe almışken Türkiye'yi de Hyperion gemisi ile meşgul etme planı olabileceği değerlendiriliyor.

AKDENİZ ÜLKELERİ GAZZE'YE DESTEK VERİRKEN YUNANİSTAN İSRAİL'E DESTEK SAĞLIYOR

Milli Savunma Bakanlığı dün; Sumud Filosu'nun yakından takip edildiğini ve ihtiyaç duyulması halinde Sumud Filosuna insani yardım yapılacağını vurgulayan bir açıklama yaptı. Açıklama Sumud Filosu'nu destekleyen yerli ve yabancı pek çok kesim tarafından olumlu karşılanırken, Yunanistan'ın ise İsrail'e istihbarat desteği başta olmak üzere pek çok konuda yardımda bulunması dikkatlerden kaçmıyor. Türkiye başta olmak üzere İtalya, İspanya, Tunus gibi Akdeniz ülkeleri filoya destek sağlarken, Yunanistan'ın ise GKRY'yi de yanına alarak İsrail'e destek sağlamasından dolayı Yunan halkının tepkisini çekmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz'deki insani yârdım faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, hâlihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir.Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması hâlinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır.Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir." Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunmanın yanı sıra güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'ndaki "Johnny M" adlı teknenin su alarak arızalanıp yardım çağrısında bulunması üzerine yolcuları, Türkiye'nin koordinasyonuyla tahliye edildi.