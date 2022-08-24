Atina’dan yeni provokasyon

Yunanistan, Türkiye ile sınırının bulunduğu Meriç bölgesinden düzensiz göçmen girişlerini önlemek amacıyla inşa ettiği çelik bariyeri sınırın tamamına uzatacak. Başbakan Kiryakos Miçotakis'in başkanlığında toplanan Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi, ülkenin deniz ve kara sınırlarındaki düzensiz göçmen geçişlerini ele aldı. Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in başkanlığındaki Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi, çelik çitlerin sınırın tamamı boyunca kademeli olarak genişletilmesi kararı aldı. Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, geçen hafta çitlerin 80 kilometre daha uzatılacağını açıklamıştı.