Atina’nın merkezinde makilik alanda yangın!

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, Anavisos'ta makilik alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangına karadan müdahale başlattı.

Yunanistan İtfaiye teşkilatı, ülkenin orta kesimleri, Mora Yarımadası ve Rodos Adası'nı da kapsayan geniş bir bölge için bugün yüksek yangın tehlikesi olduğunu duyurmuş ve vatandaşlardan dikkatli olmalarını istemişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör