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Giriş Tarihi: 21.7.2024

Atina’nın Türk hazımsızlığı: 4 okulu daha kapatacak

Atina’nın Türk hazımsızlığı: 4 okulu daha kapatacak
Yunanistan, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'da öğrenci yetersizliği gerekçesiyle 4 Türk azınlık ilkokulunu kapatacak. Rodop ilinde Hacıören, Keziren ve Payamlar, İskeçe'de ise Karaköy ilkokulu kapatılacak okullar arasında yer alıyor. Kararla, 2011'den bu yana öğrenci yetersizliği gerekçesiyle sistematik olarak kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı sürekli yükselirken, Batı Trakya'da faaliyetlerine devam eden azınlık okulu sayısı 86 olacak. Batı Trakya genelinde, 1995'te 231 azınlık okulu faaliyet gösteriyordu. 2011'den beri Batı Trakya'daki Türk azınlığa ait çok sayıda ilkokul kapatıldı. Yunan hükümetinin idari reform çalışmaları kapsamında, 2011'den beri Batı Trakya'daki Türk azınlığa ait çok sayıda ilkokul kapatılmış veya birleştirilmişti. Yunan tarafı bunun "kapatma" değil, öğrenci yetersizliğinden dolayı "askıya alma" olduğunu iddia ederken, soydaş veliler ise bunu, azınlık öğrencilerinin Yunan okullarına gönderilmesini amaçlayan bir adım olarak görüyor.
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Atina’nın Türk hazımsızlığı: 4 okulu daha kapatacak
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