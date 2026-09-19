Atlantic dergisi: ABD'nin dönemi artık bitti
ABD merkezli Atlantic dergisinde yayınlanan bir analizde Washington yönetiminin küresel ölçekteki liderlik döneriminin artık bittiği yorumu yapıldı. Phillips Payson O'Brien imzalı "The American Age Is Over" başlıklı yazıda İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan ABD merkezli küresel düzenin artık sona erdiği ve bu durumun özellikle İran savaşı sırasında görünür hale geldiği savunuldu. Pentagon'un mühimmat sıkıntısı yaşadığına dikkat çekilen analizde, ABD'nin müttefiklerinin de savunma sanayi ürünleri başta olmak üzere birçok konuda artık Washington yönetimine eskisi kadar bağımlı halde olmadıkları belirtildi. Çok sayıda ülkenin askeri teçhizatları temin noktasında ABD'ye karşı birçok alternatif pazar bulabildikleri kaydedildi. Yazıda birçok ülkenin bölgesel ittifaklar kurmaya başlamasının da altı çizildi.
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