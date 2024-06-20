Atlantik’e karşı stratejik ittifak

Ukrayna cephesinde Batı ile yoğun bir mücadele içinde olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret, iki ülke arasında küresel dengeleri sarsan bir anlaşmayla sonuçlandı. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalandığı kaydedildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile başkent Pyongyang'daki görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalandığına dikkati çekerek, "İmzaladığımız kapsamlı ortaklık anlaşması, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı yardımlaşmayı öngörüyor" dedi. Putin, "Bu anlaşmada, uzun vadede Rusya-Kuzey Kore ilişkilerini derinleştirmek için geniş ölçekli hedefler yer alıyor. ABD, Kore Yarımadası'ndaki barış ve istikrarı baltalıyor. Bu adımlar, yarımadadaki barış ve istikrarı baltalıyor, tüm Kuzeydoğu Asya ülkelerinin güvenliğine tehdit oluşturuyor. Durumun kötüleşmesinden Kuzey Kore'nin sorumlu tutulmasına yönelik girişimleri kesinlikle kabul edilemez" şeklinde konuştu.Rus lider, ABD ve NATO ülkelerinin, Rus topraklarına saldırı düzenlemek için yüksek hassasiyetli uzun menzilli silah sistemleri, F-16 savaş uçakları ve diğer silah ve teçhizat türlerinin sevkiyatı ile ilgili açıklamalar yaptığına dikkati çekerek, "Bu zaten gerçekleşiyor. Tüm bunlar, Batılı ülkelerin çeşitli uluslararası yükümlülükler çerçevesinde üstlendiği kısıtlamaların ihlali. Bu bağlamda, Rusya, Kuzey Kore ile imzaladığı anlaşma kapsamında askeri güvenlik alanında işbirliği yapılması ihtimalini göz ardı etmiyor" dedi. Batılı ülkelerin yaptırım uygulamasına karşı çıktıklarını belirten Putin, "Bunların küresel ekonomik ve siyasi sistemi baltaladığını" vurguladı.Putin, "ABD ve müttefiklerinin teşvik ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'ye ilişkin süresiz kısıtlayıcı rejiminin revize edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Putin, Kuzey Kore yönetiminin Ukrayna meselesine ilişkin dengeli yaklaşım sergilediğini ve bu meselenin nedenlerini bildiğini kaydetti. Putin'den sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un da iki ülke arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasıyla ilişkilerin "ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulayarak anlaşmayı "pakt" olarak niteledi. Stratejik anlaşma dışında Rusya ve Kuzey Kore hükümetleri arasında sağlık, tıp eğitimi ve bilim alanı ile ilgili ve Tumannaya Nehri'nde sınır otomobil yolu köprüsünün inşasına ilişkin anlaşma da imzalandı.