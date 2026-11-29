Atlantik’te göçmen teknesi faciası: 14 ölü
İspanya'nın Kanarya Adaları'na bağlı El Hierro Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Atlantik Okyanusu'nda sürüklenmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi, 90 kişi sağ kurtarıldı.
İspanya Deniz Kurtarma Servisi'nden alınan bilgiye göre, yaklaşık 10 gün önce Gambiya'nın başkenti Banjul'dan hareket eden tekne, motor arızası nedeniyle üç gün boyunca açık denizde sürüklendi. El Hierro Adası'nın 72 kilometre güneyinde tespit edilen tekneye deniz kurtarma ve jandarma ekiplerinin yanı sıra bir helikopterle müdahale edildi.
Operasyonda 14 göçmenin cansız bedenine ulaşılırken durumu ağır olan 6 kişi helikopterle hastanelere sevk edildi. Kurtarılan diğer 84 göçmen ise La Restinga Limanı'na çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Bölgedeki yetkililer, Atlantik rotası üzerindeki düzensiz göç hareketliliğinin son dönemde kritik seviyelere ulaştığına dikkat çekiyor.
İspanya Deniz Kurtarma Servisi'nden alınan bilgiye göre, yaklaşık 10 gün önce Gambiya'nın başkenti Banjul'dan hareket eden tekne, motor arızası nedeniyle üç gün boyunca açık denizde sürüklendi. El Hierro Adası'nın 72 kilometre güneyinde tespit edilen tekneye deniz kurtarma ve jandarma ekiplerinin yanı sıra bir helikopterle müdahale edildi.
Operasyonda 14 göçmenin cansız bedenine ulaşılırken durumu ağır olan 6 kişi helikopterle hastanelere sevk edildi. Kurtarılan diğer 84 göçmen ise La Restinga Limanı'na çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Bölgedeki yetkililer, Atlantik rotası üzerindeki düzensiz göç hareketliliğinin son dönemde kritik seviyelere ulaştığına dikkat çekiyor.