Atlantik’te Ukrayna gerilimi

Rusya-Ukrayna savaşında sahada bombalar susmazken masada barış görüşmeleri sürüyor. Savaşın geleceği, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği tartışmalı 28 maddelik barış planı ekseninde dün İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşüldü. ABD, Ukrayna ve Avrupalı müttefikleri İngiltere, Fransa ve Almanya heyetleri, basına kapalı bir şekilde planı görüştü. Heyetler ardından ABD temsilcileriyle bir araya geldi. Müzakerelere ABD adına, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı.

PLAN 'RUSLARIN DİLEK LİSTESİ'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, diplomasinin harekete geçirilmesinin güzel bir gelişme olduğunu belirtti. Zelenski, daha önce ülkesinin "tarihinin en zor anlarından biriyle" karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. Avrupalı liderler de plana tepki göstermişti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, toprak tavizlerine dikkat çekerek, "Sınırlar zorla değiştirilemez" dedi. Öte yandan plan ABD'de de tartışma yarattı. Bazı senatörler, Rubio'nun planı, kendilerine "Rusların dilek listesi" olarak nitelediğini ileri sürdü. Rubio ise iddiaları yalanladı.